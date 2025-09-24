النفط يواصل الصعود مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير تراجع مخزونات الخام الأميركي الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف في السوق بشأن نقص المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% لتسجل 67.75 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% إلى 63.55 دولاراً.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أمس الثلاثاء مكاسب تجاوزت دولاراً واحداً للبرميل، وسط تعثر اتفاق استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى وقف التدفقات عبر خط الأنابيب إلى تركيا، رغم الآمال في التوصل إلى تسوية تنهي الجمود، بعد أن طالب منتجان رئيسيان بضمانات لسداد الديون.

وبموجب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط، ستستأنف صادرات الخام البالغة نحو 230 ألف برميل يومياً، والتي توقفت منذ مارس آذار 2023.

وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاضاً في مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، مقابل ارتفاع في مخزونات نواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخزونات النفط الخام 3.82 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر أيلول، وانخفاض مخزونات البنزين 1.05 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 518 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر اليوم الأربعاء البيانات الرسمية لوزارة الطاقة الأميركية، والتي يُتوقع أن تُظهر زيادة في مخزونات النفط الخام والبنزين، مع احتمال تسجيل انخفاض في نواتج التقطير.

كما برزت مؤشرات إضافية على تقلص الإمدادات، إذ ذكرت رويترز أن شركة شيفرون النفطية الأميركية لن تتمكن سوى من تصدير نصف إنتاجها اليومي من الخام، والبالغ 240 ألف برميل، بالتعاون مع شركائها في فنزويلا.

وكانت الشركة قد حصلت في يوليو تموز على ترخيص جديد لمواصلة العمل في فنزويلا، غير أن القواعد المحدثة ستؤدي إلى وصول كميات أقل من الخام الفنزويلي الثقيل عالي الكبريت إلى الولايات المتحدة.