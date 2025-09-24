ماكس-كوين3.. علي بابا تطلق أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» اليوم الأربعاء نموذجها اللغوي الأكبر حتى الآن للذكاء الاصطناعي «ماكس-كوين3»، في إطار تسريع وتيرة تبنيها لهذه التكنولوجيا.

وقال تشو جينغ رين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في «علي بابا كلاود»، خلال مؤتمر «أبسارا» السنوي للشركة، إن النموذج يضم أكثر من تريليون معلم أو متغير يحدد كيفية معالجة نظام الذكاء الاصطناعي للمعلومات.

وأضاف أن النموذج يتميز بقوة خاصة في توليد التعليمات البرمجية، ويملك ما يعرف بـ«قدرات الوكيل المستقل» التي تتيح له اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات بشكل ذاتي لتحقيق أهداف يحددها المستخدم البشري، مع الحاجة إلى توجيهات أقل مقارنة بروبوتات الدردشة مثل «تشات جي بي تي».

واستشهدت «علي بابا» بمعايير أداء صادرة عن جهات مستقلة، مثل «تاو2-بنش»، مؤكدة أن النموذج تفوق في بعض المؤشرات على منافسين مثل «كلود» الذي طورته شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة، و«ديب سيك في3.1» الصيني.

وجعلت «علي بابا» الذكاء الاصطناعي أولوية إلى جانب أنشطتها التقليدية في التجارة الإلكترونية. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار 380 مليار يوان (53.40 مليار دولاراً) في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وسط احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الصينية على تطوير القدرات المتقدمة في هذا المجال.

وقال إيدي وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، خلال المؤتمر، إن الشركة ستزيد من حجم إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، من دون أن يحدد قيمة الزيادة. وأضاف: «تجاوزت سرعة تطور صناعة الذكاء الاصطناعي توقعاتنا بكثير، كما تجاوز الطلب على البنية التحتية لهذه التكنولوجيا توقعاتنا بشكل كبير أيضاً».

وكانت «علي بابا» قد أطلقت نموذج «كوين3» في أبريل نيسان الماضي، وكشفت اليوم أيضاً عن مجموعة منتجات أخرى للذكاء الاصطناعي، من بينها «كوين3-أومني»، وهو نظام متعدد الوسائط مصمم لتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مثل النظارات الذكية وأنظمة القيادة الذكية.