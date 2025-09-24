الرئيس العراقي يرحب بالاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية

رحب الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، بالاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية، معبرا في الوقت ذاته عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها استهداف قطر.



ووصف رشيد - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 80 اليوم الأربعاء- إن ما يجري في غزة دليل صارخ على الانتقائية في تطبيق حقوق الإنسان والعدالة، مؤكداً أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وشدد على رفضه استخدام أجواء العراق لانتهاك سيادته أو تهديد أمن مواطنيه، مؤكدا أن العراق يتبنى سياسة التوازن والانفتاح وتشجيع الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلام في المنطقة، مشيراً إلى دعمه عملية السلام في تركيا ومبادرة تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، مجدداً موقف العراق المبدئي القائم على احترام حسن الجوار مع دولة الكويت.



وأكد الرئيس العراقي أن بلاده استعادت وضعها الطبيعي في المجتمع الدولي وعلاقاتها مع جيرانها.



وأشاد بدور الأمم المتحدة في دعم النظام الديمقراطي والدفاع عنه، مشيراً إلى أن "المنظمة الدولية كانت خير عون للعراقيين في الاستحقاقات الديمقراطية، وفي مقدمتها الانتخابات، التي يستعد العراق لإجرائها قريباً لضمان التداول السلمي للسلطة"، مؤكداً العمل مع السلطة القضائية على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.



وشدد على أن "العراق تمكن وبدعم الأصدقاء من الانتصار على أخطر تهديد إرهابي شهده العالم"، داعياً إلى "مواجهة الإرهاب بوصفه حالة واحدة لا ينبغي التمييز بين وجوهها، وضرورة محاسبة ممولي وداعمي الإرهاب بالمال والسلاح".



وأكد مواصلة الجهود لإعادة النازحين وتفكيك المخيمات وإعادة العوائل إلى مناطقها، مشيراً إلى التزام العراق بتحقيق العدالة وحماية التنوع المجتمعي.



ولفت إلى مساعي العراق لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتقليص الاعتماد على النفط، مع توفير فرص استثمارية مهمة في مجالات المياه والكهرباء والبنى التحتية، مبينا أن العراق من أكثر البلدان تضرراً بالتغيرات المناخية.



ودعا الرئيس العراقي المجتمع الدولي إلى دعمه في هذا الملف، مبيناً أن تراجع الموارد المائية يمثل تحدياً كبيراً، فيما سعى العراق إلى التفاهم مع إيران وتركيا بشأن تقاسم مياه دجلة والفرات.