ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة في الملف النووي الإيراني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسره، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وشدد ماكرون على ضرورة أن تختار إيران طريق السلام والاستقرار، عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مُحذرًا من إعادة فرض العقوبات في حال عدم الاستجابة.

كما أعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمناقشة سُبل احتواء مخاطر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية، مؤكدًا استعداد فرنسا لجميع الخيارات الممكنة في هذا الملف.

في سياق آخر، رد ماكرون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعتبر فيها الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"، مؤكدًا أن الاعتراف لا يخدم حماس، بل يُعد السبيل الأنسب لعزلها سياسيًا.

وأضاف أن فرنسا "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا أقدمت إسرائيل على خطوات انتقامية ردًا على هذا الاعتراف، مشددًا على أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها وسياساتها الدولية بثبات.

وانتقد ماكرون انتهاكات اتفاقيات جنيف من قبل أطراف عدة في النزاعات الدولية، داعيًا إلى احترام القانون الدولي ومؤسسات العدالة، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن 142 دولة داخل الجمعية العامة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، في وقت تهيمن فيه قضايا الصراع والعدالة والأمن الدولي على أعمال الدورة الحالية.