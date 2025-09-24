قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تعاون وثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز الشراكة في قطاع المياه

الدكتور سويلم يعقد إجتماعاً مع مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية
الدكتور سويلم يعقد إجتماعاً مع مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا إفتراضيًا مع  إريك مامير مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي فى مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى في مجال المياه، تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والذى تم توقيعه في نوفمبر ٢٠٢٣ .

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى، طبقاً لرؤية وزارة الموارد المائية والرى والمتمثلة في الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة فى قطاع المياه.

كما استعرض برنامج العمل المشترك بين الجانبين للفترة بين ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧، وتم مناقشة التحضيرات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمشاركات البارزة للاتحاد الأوروبي في فعاليات الإسبوع .

وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات مهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين، والتي مثلت رمزاً قوياً للرؤية والأولويات المشتركة فى قطاع المياه.

وأعرب عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة في قطاع المياه، والبناء على ما تحقق سابقاً لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً لأهمية البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل تتماشى مع أولويات الوزارة .

وأضاف أن مصر حريصة على مواصلة البناء على دورها العالمي النشط في مجال المياه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وكافة الشركاء الدوليين، وهو ما تجلى في الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، وأيضاً من خلال التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ حيث شارك الإتحاد الأوروبي في رئاسة الحوار التفاعلي الثاني حول "المياه من أجل التنمية المستدامة"، مؤكداً حرص مصر على إستمرار التعاون مع الإتحاد الأوروبى خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ .

جدير بالذكر أن "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في الاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر .

الري وزير الرى هانى سويلم الاتحاد الاوروبى الشراكة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد