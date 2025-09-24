شوبير: الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم.. وطبيب الأهلي يبذل جهودا خرافية

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مشاكل داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يُثار لا أساس له من الصحة.

وقال شوبير ، خلال تصريحاته عبر قناة «الأهلي»: «سألت مصدرًا بالجهاز الفني وكذلك الطبي، وقال بالحرف: الكلام لا أساس له من الصحة، وكل الأمور في الجهاز الطبي مستقرة، والناس بتعمل مجهود خرافي ومفيش أي مشاكل».



وأضاف: «هذا كلام مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، وأنا أشهد أن الدكتور أحمد جاب الله يبذل مجهودًا غير عادي، وبدأت أقرأ أخبار غريبة من نوعية (كشفوا على لاعب فوجدوا عنده كذا)».

وتابع: «الإصابات موجودة في الأهلي منذ سنوات طويلة، حتى مع إجراء كل الفحوصات والتحاليل، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».

وواصل شوبير: «أطباء الأهلي على مر السنين مشهود لهم بالكفاءة، لكن أحيانًا بيكون في اجتهادات من بعض الزملاء أو تصلهم معلومات غير دقيقة، وأنا لا أهاجم أحد ولا أستهدف أحد، فقط أقول الحقيقة».