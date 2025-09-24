إصابة شخص في تصادم 4 سيارات داخل نفق الأزهر

أصيب شخص في حادث تصادم 4 سيارات داخل نفق الأزهر في القاهرة في القادم من ميدان الأوبرا باتجاه صلاح سالم في نطاق الموسكي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بتصادم 4 سيارات داخل نفق الأزهر في القادم من ميدان الأوبرا إلى صلاح سالم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث.

وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.