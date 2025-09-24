قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر حل الدولتين انتصار تاريخي لصوت العدالة

 رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في 22 سبتمبر 2025، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.


وهنّأ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، المملكة العربية السعودية وعموم الأمتين العربية والإسلامية، وكافة دول العالم المحبة للعدالة والسلام، بالنجاح الكبير الذي حقَّقه المؤتمر، بما أسفر من التزامات أممية غير مسبوقة، وما صاحبه من اعترافات رسمية تاريخية بالدولة الفلسطينية، وما رسمه من معالم مهمة واضحة، وما أُعلِن خلاله من اعتماد "إعلان نيويورك" بتأييد استثنائيّ من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا، مرسخا بذلك الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، وراسمًا مسارًا لا رجعة فيه؛ لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة كافة.


وجدد الدكتور العيسى التأكيد على تثمين الرابطة باسم الشعوب الإسلامية للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، وصولًا إلى رعايتها ورئاستها لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، والذي يمثّل - بنجاحه والتفاف الأمم حوله - انتصارًا لصوت الحكمة والعدالة والقيم على آلة الحرب والدمار والصلف، ونقلة تاريخية حاسمة في مسار القضية الفلسطينية، والحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني.
 

رابطة العالم الإسلامي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك المملكة العربية السعودية

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام.. هل التشهد الأوسط سنة أم فرض؟ هل ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟ احذر.. هذا الفعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

