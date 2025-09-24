من 19% إلى 25%.. صعود تدريجي لمشاركة المرأة المصرية في التكنولوجيا

أكدت مرفت جبل، استشاري استراتيجيات إدارية، أن المرأة المصرية لم تحصل بعد على كامل حقها في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن هذه القضية ليست قاصرة على مصر فقط، بل هي مشكلة عالمية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نسبة النساء عالميًا في مجال التحول الرقمي لا تتجاوز 30% إلى 32% مقارنة بالرجال، مضيفة أن مصر لم تصل بعد إلى هذه النسبة، لكنها حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت النسبة من 19% عام 2019 إلى نحو 25% في الوقت الحالي.

وأضافت أن المرأة حققت إنجازات كبيرة في مجالات التعليم والصحة، بينما ظل مجال تكنولوجيا المعلومات مرتبطًا بالرجال، خاصة في البرمجة وصيانة الأجهزة التكنولوجية، وهو ما حدّ من مشاركة المرأة لفترة طويلة.

وأوضحت أن النساء بدأن مؤخرًا في التوجه إلى مجالات أكثر تعقيدًا مثل الذكاء الاصطناعي، رغم سرعة التغيرات التي تطرأ على قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل يومي، مما يجعل المنافسة أصعب.

وأشارت إلى أنها تتابع العديد من الشركات الناشئة المملوكة لسيدات وفتيات شابات، لافتة إلى أن هذه التجارب الناجحة كانت دافعًا قويًا لها لدعمهن وتشجيعهن على الاستمرار في الابتكار وريادة الأعمال.