الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من 19% إلى 25%.. صعود تدريجي لمشاركة المرأة المصرية في التكنولوجيا

مرفت جبل
البهى عمرو

أكدت مرفت جبل، استشاري استراتيجيات إدارية، أن المرأة المصرية لم تحصل بعد على كامل حقها في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن هذه القضية ليست قاصرة على مصر فقط، بل هي مشكلة عالمية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نسبة النساء عالميًا في مجال التحول الرقمي لا تتجاوز 30% إلى 32% مقارنة بالرجال، مضيفة أن مصر لم تصل بعد إلى هذه النسبة، لكنها حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت النسبة من 19% عام 2019 إلى نحو 25% في الوقت الحالي.

وأضافت أن المرأة حققت إنجازات كبيرة في مجالات التعليم والصحة، بينما ظل مجال تكنولوجيا المعلومات مرتبطًا بالرجال، خاصة في البرمجة وصيانة الأجهزة التكنولوجية، وهو ما حدّ من مشاركة المرأة لفترة طويلة.

وأوضحت أن النساء بدأن مؤخرًا في التوجه إلى مجالات أكثر تعقيدًا مثل الذكاء الاصطناعي، رغم سرعة التغيرات التي تطرأ على قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل يومي، مما يجعل المنافسة أصعب.

وأشارت إلى أنها تتابع العديد من الشركات الناشئة المملوكة لسيدات وفتيات شابات، لافتة إلى أن هذه التجارب الناجحة كانت دافعًا قويًا لها لدعمهن وتشجيعهن على الاستمرار في الابتكار وريادة الأعمال.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

