استطلاع: 76% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام

مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سعيه للفوز بجائزة نوبل للسلام، يعرب معظم الأمريكيين عن شكوكهم في استحقاقه لهذه الجائزة.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية وشركة "إبسوس"، هذا الشهر، أن 76% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام، مقابل 22% فقط يرون أنه يستحقها.



وبحسب الصحيفة، لا يُعد هذا الأمر مفاجئا، إذ أن أغلبية الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب، ويعارض 60% منهم موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، و58% يعارضون موقفه من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.



ويبدو أن الجمهوريين مترددون بشأن ما إذا كان ترامب يستحق جائزة السلام: 49% يقولون نعم، بينما 49% يقولون لا. ويقول 14% فقط من المستقلين و3% من الديمقراطيين إن ترامب يستحق الجائزة، وفقا لنتائج الاستطلاع.



وفيما قد يُعتبر نوعا من العزاء للرئيس الأمريكي الحالي، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 54% من الأمريكيين يرون أن الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يكن يستحق جائزة نوبل التي فاز بها عام 2009.



وكانت نسبة الشكوك أكبر بعد فوز أوباما بالجائزة آنذاك، إذ أظهر استطلاع لـ"جالوب/ يو إس إيه توداي" أن 61% من الأمريكيين يرون أن أوباما لم يكن يستحقها.



وقالت (واشنطن بوست)، إن ترامب لطالما سعى علنا للفوز بجائزة نوبل للسلام، وقد زادت جهوده في هذا الصدد خلال الأشهر الأخيرة.



وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر ترامب "ادعاءه الخاطئ" بحل سبعة نزاعات حول العالم، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قد يكون مفتاحا للفوز بالجائزة.