تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
أخبار العالم

استطلاع: 76% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام

ترامب
ترامب

مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سعيه للفوز بجائزة نوبل للسلام، يعرب معظم الأمريكيين عن شكوكهم في استحقاقه لهذه الجائزة. 


وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية وشركة "إبسوس"، هذا الشهر، أن 76% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام، مقابل 22% فقط يرون أنه يستحقها.


وبحسب الصحيفة، لا يُعد هذا الأمر مفاجئا، إذ أن أغلبية الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب، ويعارض 60% منهم موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، و58% يعارضون موقفه من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.


ويبدو أن الجمهوريين مترددون بشأن ما إذا كان ترامب يستحق جائزة السلام: 49% يقولون نعم، بينما 49% يقولون لا. ويقول 14% فقط من المستقلين و3% من الديمقراطيين إن ترامب يستحق الجائزة، وفقا لنتائج الاستطلاع.


وفيما قد يُعتبر نوعا من العزاء للرئيس الأمريكي الحالي، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 54% من الأمريكيين يرون أن الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يكن يستحق جائزة نوبل التي فاز بها عام 2009.


وكانت نسبة الشكوك أكبر بعد فوز أوباما بالجائزة آنذاك، إذ أظهر استطلاع لـ"جالوب/ يو إس إيه توداي" أن 61% من الأمريكيين يرون أن أوباما لم يكن يستحقها.


وقالت (واشنطن بوست)، إن ترامب لطالما سعى علنا للفوز بجائزة نوبل للسلام، وقد زادت جهوده في هذا الصدد خلال الأشهر الأخيرة.


وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر ترامب "ادعاءه الخاطئ" بحل سبعة نزاعات حول العالم، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قد يكون مفتاحا للفوز بالجائزة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام استطلاع للرأي ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام

