خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج

الديب أبوعلي

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، تنبيها هاما للأطباء العاملين بالمراكز الخاصة، شددت فيه على ضرورة الحفاظ على أسرار المرضى وعدم تصويرهم أثناء جلسات العلاج.

وأكدت النقابة في بيانها أن الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق أو نشر صور للمرضى يعد مخالفة لقوانين وآداب المهنة، مشيرة إلى أن من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال للتحقيق فورا.

وشددت النقابة، على أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة حفاظا على كرامة المرضى وصونا لسمعة مهنة العلاج الطبيعي، لافته إلى أن التنبيه أرسل في صورة مبلغة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المسؤولة الأخرى.

