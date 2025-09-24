بسمة بوسيل تثير الجدل بجلسة تصوير من الميكروباص

شاركت المصممة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسه ظهور لها.



وأثارت بسمة بوسيل، الجدل باطلالة غريبة من داخل الميكروباص، وظهرت فيها مرتدية فستان مشجر بالورود باللون الأسود، وقد حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.