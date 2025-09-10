مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل ، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت بسمة بوسيل، مرتدين توب حمالات لونه بني من قماش جورجيت كريب، بطباعة جرافيكية كاملة لقبلة ، من تصميم VIVIENNE WESTWOOD وبلغ سعره 2236 دولار، أي ما يعادل 107 ألف جنيه، ونسقت معه جيب أنيقة باللون البني لتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة بوسيل ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بسمة بوسيل ، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها مع وضع تربون باللون البني لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة بسمة بوسيل .