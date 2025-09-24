ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى:

1. محمود فهمي عبد ربه (35 سنة – الباجور) – اشتباه ما بعد الارتجاج.

2. عمرو محمد سكر (23 سنة – الباجور) – اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

3. يوسف محمد سلامة (20 سنة – عزبة يعقوب) – كسر بالفخذ.

4. عاطف جمال علي (20 سنة – الباجور) – كدمات وسحجات.

5. أحمد عبد السلام السحاح (28 سنة – الباجور) – اشتباه ما بعد الارتجاج.

6. محمود محمد عبد العال (29 سنة – الباجور) – اشتباه ما بعد الارتجاج.

7. هادي أبو الخير إبراهيم (52 سنة – الباجور) – كسر مضاعف بالساق اليسرى.

8. أشرف محمد عبد العمار (49 سنة – السنبلاوين) – كدمات وسحجات.

9. محمود عبد الفتاح عبد المعطي (36 سنة – ميت ميمون) – كدمات وسحجات.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص بسيارة جامبو، علي الطريق الإقليمي، قبل الطريق الحر، بحوالي كيلو، اتجاه محافظة الشرقية.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع آثار الحادث وسحب السيارات من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.