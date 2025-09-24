قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
أخبار العالم

الصين تؤكد على ضرورة احتواء التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج

شدد المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج على أهمية احتواء التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا على الصعيدين الإقليمي والدولي .


وقال جينج خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول أوكرانيا ، حسبما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الأربعاء إن أزمة أوكرانيا ألقت بثقلها على التنمية الاقتصادية العالمية، حيث تحملت الدول النامية العبء الأكبر.


وأضاف: "على المجتمع الدولي تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والتمويل والتجارة وحماية البنية التحتية الحيوية، من أجل الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الإمداد العالمية ".


وحذر المبعوث الصيني من أن العقوبات الأحادية وفرض القوانين على نطاق واسع بذريعة الأزمة لا تسهم في التسوية السياسية بل تخلق مشاكل جديدة، مشدداً على وجوب رفضها .


وأشار جينج إلى أن الحوار والمفاوضات حول الأزمة قد اكتسبت زخماً مؤخراً، مع استمرار الأطراف الرئيسية في عقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، إلا أن فروقاً كبيرة لا تزال قائمة في مواقفها ومقترحاتها. 


وأكد ضرورة أن:"تكثف أطراف النزاع جهودها وتظهر الإرادة السياسية والمرونة، مع أخذ المخاوف الأمنية المشروعة لبعضها البعض على محمل الجد لحلها بشكل سليم، بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم في أقرب وقت ممكن " .

