الصين تؤكد على ضرورة احتواء التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا

شدد المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج على أهمية احتواء التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا على الصعيدين الإقليمي والدولي .



وقال جينج خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول أوكرانيا ، حسبما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الأربعاء إن أزمة أوكرانيا ألقت بثقلها على التنمية الاقتصادية العالمية، حيث تحملت الدول النامية العبء الأكبر.



وأضاف: "على المجتمع الدولي تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والتمويل والتجارة وحماية البنية التحتية الحيوية، من أجل الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الإمداد العالمية ".



وحذر المبعوث الصيني من أن العقوبات الأحادية وفرض القوانين على نطاق واسع بذريعة الأزمة لا تسهم في التسوية السياسية بل تخلق مشاكل جديدة، مشدداً على وجوب رفضها .



وأشار جينج إلى أن الحوار والمفاوضات حول الأزمة قد اكتسبت زخماً مؤخراً، مع استمرار الأطراف الرئيسية في عقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، إلا أن فروقاً كبيرة لا تزال قائمة في مواقفها ومقترحاتها.



وأكد ضرورة أن:"تكثف أطراف النزاع جهودها وتظهر الإرادة السياسية والمرونة، مع أخذ المخاوف الأمنية المشروعة لبعضها البعض على محمل الجد لحلها بشكل سليم، بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم في أقرب وقت ممكن " .