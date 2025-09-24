رئيس وزراء اليابان: اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط

أكد رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، معربا عن "سخطه" من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين.



وقال إيشيبا - في تصريحات، أوردتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم /الأربعاء/ - إن نحو 80% من أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين، مع إضافة عدد من الدول من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا أسمائها خلال الأسبوع الجاري، بعد نحو عامين من الغارات الإسرائيلية على غزة.



وأضاف: "أشعر بسخط شديد إزاء التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تبدو رافضة بشكل قاطع لمفهوم قيام الدولة الفلسطينية.. بالنسبة لبلادنا، السؤال ليس ما إذا كان سيتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل متى سيتم ذلك. ولا يمكن قبول استمرار الإجراءات الأحادية من قبل حكومة إسرائيل".

وحذر من أن اليابان قد تتخذ إجراءات جديدة إذا أغلقت إسرائيل الباب أمام حل الدولتين مع فلسطين، داعيا إلى ممارسة ضبط النفس.



وأكد إدانته بأقوى العبارات للهجوم البري الأخير الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة غزة، لافتا إلى أن بلاده بذلت كل ما في وسعها لتحقيق السلام الدائم في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما.



وعلى صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، شدد إيشيبا على ضرورة الحفاظ على عالم خال من الحروب النووية، مشيرا إلى أهمية الردع النووي الأمريكي في ظل البيئة الأمنية لليابان، التي تقع بالقرب من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وأكد عزم بلاده على الاستمرار في نقل مخاطر الأسلحة النووية للعالم كونها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي في الحرب.



كما أكد إيشيبا خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الضرورة الملحة" لإصلاح مجلس الأمن، حيث عبر جوتيريش عن أمله في أن تسهم طوكيو في هذا الشأن، مؤكدا التعاون بين الجانبين. واتفقا على العمل المشترك في مجالات نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، وكذلك بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية واختطافها لمواطني اليابان.

