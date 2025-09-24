قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
توك شو

القومي للمسرح: المركز يحافظ على التراث ويرعى الحاضر لتوفير ذاكرة فنية للأجيال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

 قال المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن المركز الذي تأسس عام 1980 يُعد مؤسسة فنية متكاملة تضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويضطلع بدور أساسي في الحفاظ على التراث الفني المصري، إلى جانب دعمه للحراك الثقافي والفني الحالي.

وأضاف حسان، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المركز لا يكتفي بصون التراث، بل يعمل أيضًا على توثيق كل ما يجري على الساحة الفنية في مختلف محافظات الجمهورية، نظرًا للتنوع الكبير في الفنون والتراث الشعبي بمصر.

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة المركز قبل ستة أشهر، حرص على تفعيل دوره وتوسيع مشاركته في الحركة الثقافية، مع العمل على إتاحة محتوياته التراثية لجميع المهتمين والباحثين.

وأوضح أن المركز يحتوي على متحف فني يضم مقتنيات نادرة لعدد من رموز الفن المصري، مثل ملابس وعقود أصلية تخص سيد درويش وعبد الحليم حافظ ويوسف وهبي، بالإضافة إلى قطع فنية نادرة ولوحات ومنحوتات توثق لمسيرة رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأكد أن متحف المركز يُعد محطة مهمة لكل المهتمين بتاريخ الفن في مصر، لما يحتويه من قطع تسجل تطور الحركة الفنية وتوثق مراحلها المختلفة.

كما أشار إلى امتلاك المركز أرشيفًا مرئيًا ضخمًا يضم تسجيلات لعروض مسرحية وحفلات موسيقية وفلكلورية، إلى جانب مكتبة ورقية تحتوي على مراجع وإصدارات فنية، يجري حاليًا تحويلها إلى أرشيف رقمي لإتاحتها إلكترونيًا أمام الباحثين والجمهور في مختلف أنحاء العالم.

