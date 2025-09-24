قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القاهرة الدولي للمونودراما يكرم اسم الفنان الكويتي "عبد العزيز الحداد"

عبد العزيز الحداد
عبد العزيز الحداد
أحمد البهى

 يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اسم رائد فن المونودراما بالكويت الفنان "عبد العزيز الحداد" الذى رحل عن عالمنا فى الثاني من يناير الماضي، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة المتميزة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل .

قدم الفنان عبد العزيز الحداد عدد من مسرحيات المونودراما، منها مونودراما «فريا: رسائل من الكويت» التي عرضت في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وهي من إخراجه، وتأليف هدى الشوا، وتمثيل الإنجليزية أليسون شان برايس، ومونودراما «فهد العسكر» من تأليفه وتمثيله وإخراجه، وعرض مونودراما "قصة الأمس" عن حياة الشاعر المصري أحمد فتحي، مستعينا بأغنية "قصة الأمس" لكوكب الشرق أم كلثوم .

وقد ولد الحداد في الكويت عام 1950، وشارك في العديد من الأنشطة المسرحية، بدأ التمثيل عام 1963، وشارك وهو في الثالثة عشرة من عمره عام 1963 في مسرحية «حظها يكسر الصخر» لتكون بداية رحلته، كما شارك فى العديد من الأعمال المسرحية منها : "بخور أم جاسم عام 1969، يا معيريس عام 1983، مناظرة بين الليل والنهار عام 1998، إيكارا  عام 2017 ".

قام الحداد بإعداد وتأليف نحو 20 مسرحية، منها : «الضريرة والحب، عاشق الدار، عيد ميلاد سامبا لاين كنج، في خندق الاحتلال، مشاجرة رباعية»، أما على صعيد الإخراج فأخرج نحو 30 مسرحية وتمثيلية ومسلسلاً، كما كان له دورا كبيرا في تعليم تلاميذه والأجيال التالية له من خلال إشرافه على ورش كان يحاضر فيها في نادي السينما الكويتي، حول فن الأداء والإلقاء وتدريبات الذاكرة، والتدريب على سرعة البديهة وفن الارتجال .

انتقد الفنان عبد العزيز الحداد بعض الأعمال التي تقدم في المسرح، مؤكدا أنه لا يحب «المسرح المتجهم» وأنه في مسرحياته لا يقدم فيها إلا الفن الذي يريده، وإن خالف ما يريده الجمهور، وألف العديد من الأعمال واحتلت المسرحيات النصيب الأكبر منها، وشارك ممثلاً في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية .

يشار إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، يعقد مؤتمرا صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة، وذلك فى الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل 25 سبتمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور نخبة من الفنانين على رأسهم الفنان رياض الخولي والدكتور أيمن الشيوي، وعدد من المكرمين في هذه الدورة منهم الفنان القدير عبد العزيز مخيون والفنانة هالة صدقي وأسرة الفنان الراحل لطفي لبيب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا منهم الفنانة لقاء الخميسي .

عبد العزيز الحداد









وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

