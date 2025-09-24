القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلالا الأحداث.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 "رجل وسيدة" لـ 12 منهم معلومات جنائية "، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة (أول مدينة نصر – الوايلى – باب الشعرية) بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم 33 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.