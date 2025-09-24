تركيا تبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون لمكافحة انعدام الأمن الغذائي

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأفادت وزارة الخارجية التركية - في بيان نقلته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم /الأربعاء/ - بأن فيدان أعلن، خلال الاجتماع، عزم بلاده تقديم مساهمات مالية وعينية جديدة لصالح برنامج الأغذية العالمي، تشمل توريد القمح وتوفير موارد لتغطية الاحتياجات التخزينية واللوجستية.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن إقامة شراكة أوسع وأكثر منهجية، تهدف إلى جعل تركيا مركزا استراتيجيا للتخزين وقاعدة لوجستية للعمليات الدولية للبرنامج.

