الرئاسة الروسية: نخوض عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده تخوض "عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر" في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي قادر على التقدم بوتيرة أسرع، لكنه يتعمد التباطؤ حفاظًا على أرواح الجنود والمدنيين.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، حسين مشيك، أن بيسكوف شدد على أن العمليات العسكرية تجري وفقًا للقواعد الدولية، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون معدًا له مسبقًا بشكل دقيق، وإلا فإنه سيكون "محكومًا عليه بالفشل".

وأضاف بيسكوف أن موسكو لا ترى فائدة من لقاء لا يؤدي إلى نتائج واضحة، مؤكدًا ضرورة أن يكون مثل هذا اللقاء تتويجًا لاتفاق تم التفاهم عليه مسبقًا، وأن يكون زيلينسكي مستعدًا لتوقيعه.

في سياق متصل، أشار مشيك إلى وجود حالة من الترقب في موسكو تجاه التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تحرص موسكو على عدم الرد سلبًا على مواقفه المتقلبة، إدراكًا لطبيعته "المزاجية"، بحسب مصادر روسية.