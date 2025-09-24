قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بحوث الصحراء يعلن دعم الشباب الإفريقي بخمس منح تدريبية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات الاحتفالية الثالثة عشرة لتخريج دفعة جديدة من برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية"، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء من مختلف الدول الإفريقية.

وتأتي تلك المشاركة  في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل الدور المصري في دعم الأشقاء بالقارة الإفريقية.

وشارك المركز بوفد رسمي، ترأسه الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي ألقى كلمة نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس المركز.

وأكد الدكتور عبد العاطي في كلمته على التزام مصر التاريخي بدعم الدول الإفريقية، مشيرًا إلى التحديات المشتركة التي تواجهها القارة، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية. وأوضح أن نحو 45% من الأراضي الزراعية بالقارة مهددة بدرجات متفاوتة من التصحر، مما يستدعي تعزيز التعاون وتبني استراتيجيات زراعية ومائية مستدامة.

كما استعرض جهود مركز بحوث الصحراء، الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عامًا على تأسيسه، في دعم الدول الإفريقية من خلال نقل الخبرات في مجالات إدارة الموارد الطبيعية وتنمية المناطق الجافة ومكافحة التصحر. وأشاد بالتعاون المتنامي بين مصر ودول القارة في مجالات الزراعة والري الحديث وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

وأعلن ممثل المركز عن تقديم خمس منح تدريبية شاملة كافة التكاليف لطلاب برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية"، للمشاركة في المدرسة الصيفية في دورتها السابعة بعنوان: "نحو مصادر مياه غير تقليدية ومستدامة"، والتي ستعقد بمحافظة مطروح خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل، حيث تتضمن الدورة محاضرات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات البحثية والزراعية بالمحافظة، وذلك في خطوة عملية تعكس دعم مصر لتمكين الشباب الإفريقي.

وأشار ممثل المركز إلى أن هذه المبادرة ستكون سنوية، ضمن جهود مركز بحوث الصحراء لتعزيز دوره كمركز إشعاع علمي وفكري يخدم قضايا القارة، ويُسهم في تمكين الشباب والمرأة، دعمًا لأهداف أجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030

واختُتمت الفعالية بالتأكيد أن مصر ستظل بوابة التعاون الإفريقي، ومنصة دائمة للمبادرات الرامية لبناء مستقبل مستدام وآمن لأبناء القارة السمراء.

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

بالصور

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

