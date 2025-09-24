مروة ناجى تستعد لاحياء الذكري الـ 50 لكوكب الشرق علي خشبة مسرح تياترو أركان

في ليلة ينتظرها عشاق الطرب الأصيل، تستعد النجمة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 سبتمبر على مسرح “تياترو أركان” بمدينة الشيخ زايد، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم لتواصل من خلالها سلسلة احتفالاتها التي أحيتها بنجاح كبير مؤخرا لاحياء ذكراها.

ومن المقرر أن تأخذ مروة ناجي جمهورها في رحلة فنية استثنائية مع أجمل وأشهر روائع أم كلثوم، في أمسية طربية خاصة تفيض بالشجن والعذوبة وتعيد للأذهان زمن الفن الجميل والتي سيكون من بينها سيرة الحب وانت عمري ولسه فاكر وغيرها الكثير في ليلة خاصة ستمتد علي مدار ساعتين ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويعد الحفل بمثابة تكريم حي لإرث كوكب الشرق التي لا تزال أغانيها خالدة في وجدان الجماهير العربية بعد نصف قرن من رحيلها، حيث تقدم مروة ناجي الحفل بصوتها القوي وإحساسها الذي طالما أسر قلوب محبي الطرب الأصيل.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي طالما ارتبط صوتها بحفلات احياء ذكري السيدة أم كلثوم وذلك بعد النجاحات التي حققتها بها وكانت قد قدمت مؤخرا عرض مسرحي موسيقي بعنوان " صوت وصورة " جسدت من خلاله سيرة ومسيرة السيدة أم كلثوم وقفت من خلاله علي خشبة مسرح قصر النيل التي أحيت كوكب الشرق أخر حفلاتها عليه وحقق العرض نجاح جماهيري مبهر في مصر ، والعرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك مروة ناجي في تقديمه مجموعة من الفنانين.