إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
حسام سعيد بعد تسلّم كارنيه الشيوخ: التكنولوجيا والابتكار بوابة الجمهورية الجديدة
باريس تغير الخريطة.. فرنسا تسجل عنوان قنصليتها في القدس تحت اسم فلسطين
سكرتير عام الأمم المتحدة يستقبل مدبولي في الشق رفيع المستوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التضخم في أستراليا يسجل أعلى مستوى خلال عام

التضخم في أستراليا يسجل أعلى مستوى خلال عام
أ ش أ

 ارتفعت أسعار المستهلكين الأستراليين بأسرع وتيرة سنوية خلال عام، في أغسطس بعد يوليو؛ مما يشير إلى بعض الاتجاه الصعودي للتضخم الذي دفع الأسواق إلى تقليص فرص تخفيف السياسة الوشيك.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 % إلى 0.6619 دولار، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات 7 علامات إلى 96.45، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وفق منصة "انفستينج".
وضاعف المستثمرون الرهانات على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيتخطى تحركًا في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل نظرًا لأن التدفق الأخير للبيانات كان على الجانب القوي. 
كما تلاشت احتمالات الانتقال في اجتماع نوفمبر إلى 50 % من ما يقرب من 70 % قبل البيانات.
وأظهرت بيانات اليوم من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفع بنسبة 3.0٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق وارتفاعًا من 2.8٪ في يوليو، ويرجع ذلك في الغالب إلى الآثار الأساسية. وجاء أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 2.9 %.
وبلغ متوسط المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي 2.6 % سنويا في أغسطس، انخفاضا من 2.7٪ في يوليو. ومع ذلك، ارتفع مقياس باستثناء العناصر المتقلبة والسفر لقضاء العطلات إلى 3.4 % من 3.2 %.
وأشارت تفاصيل التقرير - ومعظمها في قطاع الخدمات - إلى بعض المخاطر الصعودية للتضخم في الربع الثالث، مما دفع بارينجوي ودويتشه بنك وبنك أستراليا الوطني وماكواري وسيتي أستراليا إلى التخلي عن دعواتهم لخفض سعر الفائدة خلال نوفمبر.
وقال محللون في بارينجوي - في مذكرة للعملاء - "على أي مقياس، هذه مفاجأة صعودية مادية والتفاصيل مثيرة للقلق"، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يرون مجالًا لخفض سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2026.

التضخم اخبار استراليا بنك الاحتياطي الأسترالي

