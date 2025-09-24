التضخم في أستراليا يسجل أعلى مستوى خلال عام

ارتفعت أسعار المستهلكين الأستراليين بأسرع وتيرة سنوية خلال عام، في أغسطس بعد يوليو؛ مما يشير إلى بعض الاتجاه الصعودي للتضخم الذي دفع الأسواق إلى تقليص فرص تخفيف السياسة الوشيك.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 % إلى 0.6619 دولار، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات 7 علامات إلى 96.45، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وفق منصة "انفستينج".

وضاعف المستثمرون الرهانات على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيتخطى تحركًا في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل نظرًا لأن التدفق الأخير للبيانات كان على الجانب القوي.

كما تلاشت احتمالات الانتقال في اجتماع نوفمبر إلى 50 % من ما يقرب من 70 % قبل البيانات.

وأظهرت بيانات اليوم من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفع بنسبة 3.0٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق وارتفاعًا من 2.8٪ في يوليو، ويرجع ذلك في الغالب إلى الآثار الأساسية. وجاء أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 2.9 %.

وبلغ متوسط المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي 2.6 % سنويا في أغسطس، انخفاضا من 2.7٪ في يوليو. ومع ذلك، ارتفع مقياس باستثناء العناصر المتقلبة والسفر لقضاء العطلات إلى 3.4 % من 3.2 %.

وأشارت تفاصيل التقرير - ومعظمها في قطاع الخدمات - إلى بعض المخاطر الصعودية للتضخم في الربع الثالث، مما دفع بارينجوي ودويتشه بنك وبنك أستراليا الوطني وماكواري وسيتي أستراليا إلى التخلي عن دعواتهم لخفض سعر الفائدة خلال نوفمبر.

وقال محللون في بارينجوي - في مذكرة للعملاء - "على أي مقياس، هذه مفاجأة صعودية مادية والتفاصيل مثيرة للقلق"، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يرون مجالًا لخفض سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2026.