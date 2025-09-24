قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة تشارك لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في مُستهل مشاركة وزارة السياحة والآثار رسمياً لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) والذي يُقام حالياً بإمارة موناكو بدولة فرنسا ويُعد أهم حدث دولي لصناعة اليخوت على المستوى العالمي، عقد، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع السيد Bernard d'Alessandri الأمين العام ومدير نادي موناكو لليخوت، والسيد Jose Marco Casellini رئيس مجلس إدارة شركة Monaco Marina Management، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة اليخوت.

وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية صناعة سياحة اليخوت ولا سيما في ظل الأنشطة المختلفة المرتبطة بها ودورها في تحريك سلاسل الإمداد للصناعات والأنشطة المختلفة وما تدره من دخل كبير للدول.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على أهمية سياحة اليخوت في مصر ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو التطوير والترويج لهذا المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد مقصدًا ينمو ويتطور بشكل كبير في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع، الحديث عن أهمية مصر وموقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة تؤهلها للانطلاق في مجال صناعة سياحة اليخوت سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر لكي تكون مركزاً مهماً لهذه الصناعة. كما تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل وآليات تطوير هذا المجال بشكل أكبر في مصر ، والتي تضمنت أهمية إنشاء مراكز لصيانة اليخوت بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، نظرًا لاحتياج اليخوت الدائم لأعمال الصيانة.

وتطرق الوزير للحديث عن بعض المناطق السياحية الجديدة بالمقصد المصري ومنها الساحل الشمالي ومدينة رأس الحكمة وبعض المشروعات القائمة بهم، مشيراً إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من موسم سياحي طويل وتنوع وغني كبير في المنتج السياحي المصري.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول أفضل المناطق التي يُمكن الاستثمار السياحي فيها، حيث تم التأكيد على ما تمتلكه منطقة الجلالة من إمكانات تؤهلها لتكون مركزًا لسياحة اليخوت بفضل موقعها المتميز.

وقدم الوزير لهم دعوة لزيارة مصر في أقرب وقت.

وخلال اللقاء، قام ممثلو شركة Monaco Marina Management، باستعراض أبرز أنشطة وأعمال الشركة ومقترحاتها للتعاون المشترك في هذا المجال.

كما قدموا عرضًا تقديميًا حول خبرات الشركة في مجالات الاستشارات والتقييم والاستدامة وبناء اليخوت، باعتبارها شريكًا لنادي يخت موناكو ولها أعمال في عدد من الدول العربية.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير صناعة اليخوت والمراين.

كما قام السيد الوزير بجولة داخل نادي يخت موناكو، اطلع خلالها على الأماكن المختلفة بداخله، واستعراض القدرات والأقدمية للنادي حيث يعد من أكبر وأعرق نوادي اليخوت في العالم منذ تأسيسه في القرن الماضي ويضم ٢٥٠٠ عضو، وأن ٨ من أكبر ١٢ يخت في العالم يمتلكها أعضاء بالنادي.

حضر اللقاء السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار موناكو الدولي لليخوت معرض موناكو الدولي لليخوت Monaco

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة تشارك لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت

الأنبا بيجول

بدء العام الدراسي بإكليريكية المحرق ومعهد "ديديموس"

شرم الشيخ

بالشراكة مع القطاع الخاص.. تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ وتعظيم الاستفادة منها

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد