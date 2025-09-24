خبير: إسرائيل تخفي أعداد الإصابات وتفشل في رصد الطائرة الحوثية

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إسرائيل تتبع سياسة "التقسيط المريح" في إعلان أعداد الإصابات الناتجة عن الهجوم على إيلات، لافتًا إلى أن الأرقام بدأت بـ4 مصابين ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 14 و19 و22، وصولًا إلى 27 إصابة، بينهم حالتان في حالة خطرة.



وأضاف عبود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعداد مرشحة للزيادة مع تخفيف الرقابة العسكرية، مشددًا على أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن شهود العيان التقطوا مقاطع مصورة للمسيرة أثناء دخولها الأجواء، في الوقت الذي عجزت فيه الدفاعات الجوية والمقاتلات الإسرائيلية عن رصدها أو اعتراضها.وأشار إلى أن أجواء الاحتفالات تحولت إلى ما يشبه "سرادق عزاء" في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد الفشل في التصدي للهجوم.

وأضاف أن القبة الحديدية أطلقت صاروخين لاعتراض الطائرة من دون جدوى، لتسقط في منطقة مكتظة بالسياح، فيما ألقى الإعلام الإسرائيلي باللوم على المدنيين بسبب عدم الإسراع في التوجه إلى الملاجئ.

