إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عمرو الورداني: احتضان مصر لطفلي غزة إعلان حضاري لحماية الطفولة ورفض الدمار

محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة التي نعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة المعاني، وليست مجرد حياة جسد يتنفس، بل حياة أسمى تقوم على الفطرة التي خلقنا الله عليها، وهي فطرة الإعمار لا التدمير، وفطرة الصدق والنور والعلم الذي يفضح الكذب ويرفض الظلم.

 

الطفولة ليست مجرد مرحلة

وأوضح في تصريح له، أن الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية بل هي لغة الحياة ورمز البراءة الذي يكشف قسوة الظالمين ويفضح المعتدين، مشيرًا إلى أن الطفل الضعيف بجسده يفضح قوة الظالم حين يهدر حياته، وأن حماية الأطفال هي في حقيقتها حماية لمعنى الوجود نفسه.

حماية الطفولة

وأشار الورداني إلى المشهد الإنساني المؤثر الذي قامت به مصر عندما احتضنت طفلين نازحين من غزة، معتبرًا أن هذا الموقف إعلان حضاري بأن حماية الطفولة تعني رفض الدمار وبناء مستقبل قائم على الأمان والنور، لا على أنقاض الموت.

وأضاف أن صرخة الطفل يجب أن تُسمع قبل أي خطاب سياسي أو شعارات عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن بعض الأصوات التي تدّعي الدفاع عن الحقوق كانت مع الظالم ضد حياة الأطفال، وهو ما يتنافى مع إنسانية الإنسان ومع مبادئ الإسلام.

مصر لن تسمح بالتهجير

وأكد الورداني، على أن الأمة التي تحمي أطفالها ترفض الخراب وتبني مستقبلها على نور الحياة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بقتل أو تهجير "أجمل ما فينا"، لأننا نحمل النور المحمدي الحي الذي يجعل الحياة باقية في قلوبنا.

عمرو الورداني مصر غزة الطفولة

