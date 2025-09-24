شوبير: مفاوضات جادة بين الأهلي ومدرب كبير.. وهذه حقيقة توقيع بن شرقي مع آدم وطني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مدير فني أجنبي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث الإدارة عن مدرب صاحب خبرة يعيد الفريق إلى مساره الصحيح.

وأنهى الأهلي تعاقده مع المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو في أغسطس الماضي؛ بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري.

وترددت أنباء قوية حول رغبة الأهلي في التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي، ليكون المرشح الأبرز لخلافة ريبيرو.

وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "هناك مفاوضات جادة مع مدرب أجنبي على مستوى عالٍ، اسمه متداول بقوة في الفترة الأخيرة"، في إشارة إلى اقتراب الأهلي من حسم الملف الفني.

من جهة أخرى، نفى شوبير ما تردد بشأن تعاقد المغربي أشرف بن شرقي مع وكيل اللاعبين آدم وطني، مؤكدًا أن وكيله الرسمي هو أنس لوبيدا، الذي شدد بدوره على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، وقف التعامل مع آدم وطني؛ بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول وجود عروض احترافية لإمام عاشور، ومطالبته النادي بمنحه تقديرًا أكبر.