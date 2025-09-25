قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس.. ويتابع موقف ملفات التقنين والتصالح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، و الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لبحث انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء، أدار المحافظ حوارًا مع مديري المدارس حول آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الانضباط وتوفير بيئة آمنة للطلاب، موجهًا بعدد من التوصيات جاء أبرزها:

▪️ إطلاق مسابقة للانضباط المدرسي لاختيار أفضل مدرسة وفق معايير الانضباط والالتزام والتحصيل الدراسي، دعمًا للتميز والتنافس الإيجابي.

▪️ الالتزام بالزي الموحد للمعلمين وحُسن المظهر العام للطلاب والمعلمين.

▪️ الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفق اللوائح المنظمة باستخدام نظام "البصمة" وتعميمه.

▪️ سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمنشآت التعليمية.

▪️ تعزيز الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية كأحد محاور بناء شخصية الطالب.

▪️ تفعيل مجموعات الرعاية الاجتماعية لمتابعة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور.

▪️تفعيل الشرطة المدرسية من خلال اختيار طلاب ملتزمين وتكليفهم بمهام تنظيمية داخل المدارس.

◾الإستعداد والجاهزية لتنظيم محاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة وتجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة.

▪️ توفير أوجه الدعم والتحفيز للمجتهدين والمتميزين من الطلاب والمعلمين.

◾حظر منح الإجازات المرضية للمعلمين والطلاب إلا بعد العرض من وكيل وزارة الصحة على السيد المحافظ.

◾بحث مقترح تدوير كل ثلاثة أشهر للمعلمات بالتخصصات التى يوجد بها عجز بأعداد المعلمين؛ مراعاةً للبعد الأسري وتحقيق تكافؤ الفرص.

في اجتماعٍ مع رؤساء المراكز 
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

واستعرض موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة ٢٧ من الإزالات موجهّا بما يلي:

◾تحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.

◾توجيه إنذارات لحالات التعدي المأهولة بالسكان ، يتم بعدها قطع المرافق عن المتعدي وإيقاف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة.

◾ سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخلفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية

◾إصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى ٧٥٠ جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.

الوادي الجديد تنفذ حملة لقطع المرافق عن المتقاعسين وتوجيه إنذارات فورية للمخالفين بمبادرة مشروعك.

قال المهندس جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسَّعة برئاسة المهندس محمد عبد اللاة صديق رئيس قطاع المرافق بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، وبتشكيل لجنة رقابية متخصصة من المركز، استهدفت مواجهة التقاعس والمماطلة في إطار مبادرة "مشروعك".

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

قطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد

ونفذت الحملة قرارات صارمة بقطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد، وتحرير إنذارات فورية لأصحاب الأنشطة المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم، تأكيدًا على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التهرب أو العبث بحقوقها.

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق ذات الثقل التجاري والحيوي، أبرزها: سوق الشعلة – منطقة النبوي المهندس – حي الغابة – شارع العدل، حيث جرى التنفيذ بحزم كامل، بعيدًا عن أي محاباة أو استثناءات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جميع أصحاب المحلات التجارية، المكاتب، العيادات بضرورة الإسراع فورًا في التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لترخيص اللافتات والإعلانات الخاصة بهم، وذلك لتجنّب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى قطع التيار الكهربائي، والإزالة الفورية، والتحويل إلى الجهات المختصة.

كما شددت الوحدة المحلية على أن أي محاولة لإعادة توصيل التيار لأي لافتة أو إعلان بعد قطعه دون الرجوع للجهات المختصة ستُواجَه بتحرير محاضر رسمية وإجراءات قانونية عاجلة لا تهاون فيها.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد

