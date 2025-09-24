السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين

قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة للإرهاب، فمن خلال عمل باريس مع شركائها، صدرت إعلانات واضحة أكدت أن حماس لا يجب أن تكون طرفا للحكم في المستقبل ويجب نزع سلاحها، وبالتالي، فإن بلاده تنتهج دينامية تعزز مسار السلام، لا الإرهاب.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من المؤسف أننا أمام دعاية مضادة، بينما موقف فرنسا وموقف الرئيس الفرنسي هو الخيار الصحيح، فهو يقر حق الفلسطينيين، ويحدد أفقا للسلام وللأمن لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".

وتابع: "نحن على قناعة بأن عمق هذه الدينامية التي أطلقتها فرنسا من خلال هذا الاعتراف لها أهمية كبيرة، ولكن كل البرامج التي نضعها منذ عدة أشهر تعتبر هي الحل السليم لإحلال السلام الدائم".

وواصل السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه: "ليست القوة هي التي تجلب السلام الدائم، بل التعايش السلمي للدولتين، لشعبين يعيشان في أمن وسلام جنبا إلى جانب".