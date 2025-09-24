أشرف قاسم: بيراميدز تفوق على ضغط جماهير أهلي جدة.. والجماعية سر الفوز



أشاد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، بأداء فريق بيراميدز أمام أهلي جدة، مؤكدًا أن الفريق كان في قمة تركيزه ونجح في التغلب على الأجواء الجماهيرية الصعبة داخل الملعب.

وقال قاسم خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "إمكانيات بيراميدز ساعدته على التفوق على الضغط الجماهيري الكبير، خاصة وأن الملعب كان ممتلئًا عن آخره، ومع ذلك ظهر الفريق بثبات شديد".

وأضاف: "بيراميدز عوض غياب الثنائي إبراهيم عادل ومصطفى فتحي بـزلاكة وقطة، واعتمد على اللعب الجماعي كسلاح مهم أمام أهلي جدة، وهو ما منحه التفوق داخل الملعب".

وتابع: "الفريق يركز بشكل واضح على البطولات الخارجية بخلاف الدوري الممتاز، كما أن المدرب يوريشيتش يمارس ضغطًا إيجابيًا على اللاعبين، وأصبحوا معتادين على هذا الأسلوب في التدريبات والمباريات".

واختتم أشرف قاسم تصريحاته قائلاً: "بيراميدز كان بإمكانه تسجيل أهداف أخرى بعد الهدف الثالث، لكنه اكتفى بالنتيجة المميزة التي حققها".