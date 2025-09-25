النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن صور جوية جديدة توضح تقدم الأعمال بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العلمين/مطروح)، حيث يجري استكمال تركيب القضبان وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمحطات.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة تستهدف ربط مناطق عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية جديدة وقائمة، من بينها المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، إضافة إلى مناطق سياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر.

كما تهدف الشبكة إلى خلق محاور لوجستية تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بموانئ التصدير، بجانب التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وخفض معدلات التلوث البيئي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.