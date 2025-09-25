قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن صور جوية جديدة توضح تقدم الأعمال بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العلمين/مطروح)، حيث يجري استكمال تركيب القضبان وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمحطات.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة تستهدف ربط مناطق عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية جديدة وقائمة، من بينها المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، إضافة إلى مناطق سياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر.

كما تهدف الشبكة إلى خلق محاور لوجستية تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بموانئ التصدير، بجانب التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وخفض معدلات التلوث البيئي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

