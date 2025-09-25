تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في اتهام ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر وأصابه بثقب في الأذن.

وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة وقعت بين ابن الفنان أحمد رزق وزميله ٱمام إحدى المدارس بأكتوبر، وأفاد التقرير الطبي للصبي المصاب بإصابته بثقب في طبلة الأذن اليسرى.

وتقدم صاحب شركة سياحة، ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق، يتهمه بالتعدي على نجل الأول والتسبب في إصابته «بخرم في طلبة اذنه»، أثناء تواجدهما أمام إحدى المدارس بأكتوبر.

وأمر العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بإحالة المحضر للنيابة، التي تباشر التحقيق.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة، عندما تلقى قسم أول أكتوبر برئاسة المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، بلاغا من صاحب شركة سياحة، يفيد بتعدي نجل الفنان أحمد رزق على نجل رجل أعمال وإحداث إصابته.

وذكر والد المجني عليه في المحضر أثناء مناقشته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، أن نجل الفنان تسبب في إصابة نجله بثقب في أذنه، وقدم فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، تبين تعدى نجل أحمد رزق على نجله، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.