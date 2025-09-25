قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال

الفنان أحمد رزق
الفنان أحمد رزق
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في اتهام ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر وأصابه بثقب في الأذن.

وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة وقعت بين ابن الفنان أحمد رزق وزميله ٱمام إحدى المدارس بأكتوبر، وأفاد التقرير الطبي للصبي المصاب بإصابته بثقب في طبلة الأذن اليسرى.

وتقدم صاحب شركة سياحة، ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق، يتهمه بالتعدي على نجل الأول والتسبب في إصابته «بخرم في طلبة اذنه»، أثناء تواجدهما أمام إحدى المدارس بأكتوبر.

وأمر العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بإحالة المحضر للنيابة، التي تباشر التحقيق.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة، عندما تلقى قسم أول أكتوبر برئاسة المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، بلاغا من صاحب شركة سياحة، يفيد بتعدي نجل الفنان أحمد رزق على نجل رجل أعمال وإحداث إصابته.

وذكر والد المجني عليه في المحضر أثناء مناقشته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، أن نجل الفنان تسبب في إصابة نجله بثقب في أذنه، وقدم فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، تبين تعدى نجل أحمد رزق على نجله، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ابن أحمد رزق الفنان أحمد رزق أحمد رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون البنك الزراعي

توقيع بروتوكول لتعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صلاة تجنيز

بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

المدرسة المطورة

المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد