مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 25-9-2025
فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله
مجزرة جديدة في غزة.. 11 شهيداً ومفقودون تحت الأنقاض إثر قصف منزل للنازحين في الزوايدة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-9-2025
موعد صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وحكمها
تعليمات بغلق أبواب المدارس فور انتهاء الطابور وتفعيل دور الاشراف لضمان الانضباط
التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة
نتنياهو: الاعتراف بـ فلسطين لا يلزم إسرائيل.. وموقفنا ثابت تجاه الصراع
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الاعترافات الدولية بفلسطين.. دعم سياسي عالمي يصطدم بواقع الاحتلال
فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في  اتهام ابن الفنان أحمد رزق  بالتعدي بالضرب على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لبيان ملابساتها وكيفية بدء الشجار الذي انتهى بضرب ابن الفنان أحمد رزق للمجني عليه بحسب اتهامات والده حيث ذكر بمحضر الشرطة أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة كاملة وقدم فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، تبين تعدى نجل أحمد رزق على نجله.

وكشف التقرير الطبي الذي تقدم به رجل الأعمال والد الصبي المجني عليه عن بإصابته بثقب في طبلة الأذن اليسرى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في اتهام ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر وأصابه بثقب في الأذن.

وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة وقعت بين ابن الفنان أحمد رزق وزميله ٱمام إحدى المدارس بأكتوبر.

وتقدم صاحب شركة سياحة، ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق، يتهمه بالتعدي على نجل الأول والتسبب في إصابته «بخرم في طلبة اذنه»، أثناء تواجدهما أمام إحدى المدارس بأكتوبر.

وأمر العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بإحالة المحضر للنيابة، التي تباشر التحقيق.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة، عندما تلقى قسم أول أكتوبر برئاسة المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، بلاغا من صاحب شركة سياحة، يفيد بتعدي نجل الفنان أحمد رزق على نجل رجل أعمال وإحداث إصابته.

وذكر والد المجني عليه في المحضر أثناء مناقشته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، أن نجل الفنان تسبب في إصابة نجله بثقب في أذنه، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

