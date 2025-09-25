ماذا بعد إخلاء سبيل بوسي بعد صدور أحكام غيابية ضدها؟.. القانون يجيب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطربة بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صادرة ضدها، وذلك عقب القبض عليها فى مطار القاهرة.. وفي هذا التقرير يوضح القانون ماذا بعد إخلاء السبيل؟..

تم القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة فور إنهائها إجراءات السفر يوم 22 سبتمبر 2025، ووذلك لصدور أحكام غيابية ضد المطربة.

قامت بوسي بعمل معارضة على الأحكام ليتم صرفها من النيابة في اليوم التالي من الواقعة، ويحق لها حضور جلسات الأحكام الغيابية بنفسها أو يحضر عنها محامي بتوكيل خاص، وساعتها من حق المحكمة إما تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغاؤه.

من جانبها، حرصت المطربة بوسي على الرد بشكل غير مباشر على واقعة إلقاء القبض عليها، أمس الإثنين، بسبب صدور أحكام قضائية ضدها .

و نشرت عبر خاصية القصص في حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لها وهي ترفع علامة النصر، على أنغام أغنيتها الشهيرة مع حسن الشافعي "مش شايفينكم".

وكانت الجهات المعنية قد أخلت سبيل بوسي بعد تقديمها معارضات على الأحكام القضائية الصادرة بحقها، وذلك عقب القبض عليها في مطار القاهرة. وغادرت الفنانة سراي النيابة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالمعارضة.