قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
الرئيس السيسي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماذا بعد إخلاء سبيل بوسي بعد صدور أحكام غيابية ضدها؟.. القانون يجيب

ماذا بعد إخلاء سبيل بوسي بعد صدور أحكام غيابية ضدها؟.. القانون يجيب
ماذا بعد إخلاء سبيل بوسي بعد صدور أحكام غيابية ضدها؟.. القانون يجيب
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطربة بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صادرة ضدها، وذلك عقب القبض عليها فى مطار القاهرة.. وفي هذا التقرير يوضح القانون ماذا بعد إخلاء السبيل؟..

تم القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة فور إنهائها إجراءات السفر يوم 22 سبتمبر 2025، ووذلك لصدور أحكام غيابية ضد المطربة.

قامت بوسي بعمل معارضة على الأحكام ليتم صرفها من النيابة في اليوم التالي من الواقعة، ويحق لها حضور جلسات الأحكام الغيابية بنفسها أو يحضر عنها محامي بتوكيل خاص، وساعتها من حق المحكمة إما تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغاؤه.

من جانبها، حرصت المطربة بوسي على الرد بشكل غير مباشر على واقعة إلقاء القبض عليها، أمس الإثنين، بسبب صدور أحكام قضائية ضدها .

و نشرت عبر خاصية القصص في حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لها وهي ترفع علامة النصر، على أنغام أغنيتها الشهيرة مع حسن الشافعي "مش شايفينكم".

وكانت الجهات المعنية قد أخلت سبيل بوسي بعد تقديمها معارضات على الأحكام القضائية الصادرة بحقها، وذلك عقب القبض عليها في مطار القاهرة. وغادرت الفنانة سراي النيابة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالمعارضة.

جهات التحقيق المطربة بوسي إخلاء سبيل المطربة بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

ترشيحاتنا

دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050

دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050

بيتزا توست

طريقة عمل البيتزا بالتوست

مشروبات الدايت

جمال شعبان يحذر من تناول هذه المشروبات .. انتبه

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد