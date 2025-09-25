محافظ القليوبية : افتتاح مستشفى طوخ المركزى قريبآ

اعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، انه تم الانتهاء من الأعمال النهائية في مشروع مستشفى طوخ المركزي والذي يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة.



وأشار محافظ القليوبية إلى قيام لجنة من وزارة الصحة باستلام المستشفى تمهيدا لافتتاحه ودخوله الخدمة قريبا.



وقال المحافظ إن مستشفى طوخ المركزي صرح طبي نفخر به فهو يعكس حرص الدولة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أنه تمت مراعاة تصميم وتنفيذ المستشفى على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بما يضاهي المستشفيات العالمية وذلك لتقديم رعاية صحية مُتكاملة وشاملة لأهالينا، مُضيفاً أننا نقترب من الافتتاح وبمجرد الانتهاء من الفرش الطبي سيكون المستشفى جاهزا لإستقبال المرضى وتقديم خدماته المتكاملة.