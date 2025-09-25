قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نُسكّن الأعراض وننسى علاج الأمراض.. طبيب يحذر في هذه الحالة

منار عبد العظيم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أزمة الصحة في مصر ليست في إمكانيات الطب أو الكوادر، بل في الاعتماد المفرط على المسكنات دون البحث عن جذور الأمراض.

وخلال حلقة جديدة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أوضح أن كثيرًا من المرضى يتعاملون مع الصداع مثلاً كمرض قائم بذاته، رغم أنه عرض قد يشير إلى مرض آخر، قائلاً: "الصداع مش مرض، دي علامة، ولو عالجنا العلامة وسِبنا المرض، هنرجع لنفس الدائرة".

المسكنات ليست علاجًا دائمًا

وأضاف شعبان أن المسكنات مثل الباراسيتامول تعمل فقط على تسكين مؤقت للألم، لكنها لا تعالج السبب، ولذلك فعالية المسكن تنتهي سريعًا، ليعود المرض ويؤثر بشكل أكبر.

وتابع: "مش كل صداع نروح نجيب مسكن، لازم نعرف السبب، وده دور الطب الحقيقي".

الباراسيتامول آمن.. ورسائل طمأنة من الصحة العالمية

ورداً على ما أُثير مؤخرًا من شائعات تربط بين الباراسيتامول والتوحد، أكد الدكتور جمال شعبان أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكدتا أن الدواء آمن، ولا توجد علاقة مثبتة بين استخدامه والإصابة بالتوحد.

وذكر أن وزارة الصحة المصرية أصدرت بيانًا تطمئن فيه المواطنين، مشددًا على أهمية تناول أي دواء – بما في ذلك المسكنات – تحت إشراف طبي.

هدف الطب: التوعية وليس الترويع

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه بالتأكيد على أن الطب يجب أن يكون رسالة طمأنة وتوعية، لا مصدر خوف وقلق، قائلاً: "الطب في الأساس طبطبة، مش لازم نخوّف الناس عشان نوجّههم، العلم موجود علشان يحافظ على حياة الناس ويطمنهم".

