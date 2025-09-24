وفاة 1000 شخص في الساعة.. جمال شعبان يعلن عن تقرير صادم من منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك تقرير صادم من منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن 1000 شخص كل ساعة بالعالم يموتون بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن كل مواطن عليه الحفاظ على صحته، ويبتعد عن التوتر والأشياء التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

ولفت إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت، وأن الشخص قد يكون متواجدًا بشكل طبيعي ومرة واحدة يرتفع الضغط وتحدث الكوارث الصحية، معلقًا أن الضغط المثالي يكون 120 على 70.

وأشار إلى أن الشخص عند وصوله سن الـ 40 عليه متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، وأن الأسرة التي بها مصابون بالضغط عليهم عمل الفحوصات الطبية للوقاية من الأزمات الصحية والقلبية.