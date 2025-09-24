جمال شعبان يوجه رسالة للسيدات بسبب هذا الدواء

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه تحدث عن الدواء الأكثر شهرة في المسكنات، وهو الباراسيتامول، وحذر من الاسراف في تناوله.

ولفت إلى أنه منذ سنوات يتحدث عن خطر المسكنات، وتأثيرها على القلب، والكلى والكبد، وكل أجهزة الجسم، موضحًا أن المسكنات تدمر أكثر مما تبني، وهي مقاومة للعَرَض وليست مقاومة للمرض.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن تناول المسكنات لا يعالج المرض، ولذلك قال للمواطنين وتحديدا السيدات "بلاش الحامل تاخد بانادول، أو أي من مركبات الباراسيتامول، لآن ذلك قد ينتج عنه مشكلات للجنين".

ولفت إلى أنه يطالب السيدات وتحديدا الحوامل بعدم تناول المسكنات إلا بإشراف الطبيب، حتى لا ينتج عنها مشكلات للجنين.



أضرار المسكنات العشوائية

أوضح جمال شعبان، أنه رغم إن الأسيتامينوفين أكثر المسكنات أمانا إلا إنه غير بريء، وأعراضه الجانبية السلبية على المعدة والكبد والكلي وضغط الدم والأوعية الدموية متنوعة.

واختتم جمال شعبان أنه وجب تحذير الحامل وغير الحامل والرجال أيضا من عشوائية تناوله بدون روشتة طبية وتحدد الجرعة والمدة الضرورية، وأن المسكنات ضارة جدا للقلب والكلي والكبد وعند استخدامها دون المشورة الطبية.