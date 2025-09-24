جمال شعبان: منظمة الصحة العالمية ترد على الجدل المثار حول الباراسيتامول

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، ردت على الجدل المثار حول الباراسيتامول وعلاقته بمرض التوحد، وقالوا إن هذا الدواء آمن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية خرجت ووجهت رسالة طمأنة للمواطنين، بخصوص هذا العقار، ولذلك على المواطنين عدم القلق، ولكن تناول المسكنات تكون بإشراف طبيب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الطب هدفه التوعية وليس الرعب والقلق، وأن الطب في الأساس طبطبة.

ولفت إلى أن الجميع يعمل على نشر التوعية، وأن الجميع يعمل على توصيل معلومة علمية من أجل صحة الإنسان والمواطن المصري، وأن تناول الباراسيتامول، يجب أن يكون بإشراف طبي.