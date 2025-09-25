الرئيس السيسي يُهنئ غينيا بيساو بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول عمر سيسكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

