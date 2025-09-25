قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
أخبار البلد

اجتماعات عاجلة بالتعليم لاستعراض أبرز ملامح العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس 25 سبتمبر 2025، عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعا عاما مع موجهي عموم الحاسب الآلي بمديريات التربية والتعليم والموجهين الأوائل للحاسب بالإدارات التعليمية ومعلمي الصف الأول الثانوي (حاسب آلي)، لاستعراض أبرز ملامح العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في إطار بدء العام الدراسي الجديد وحرصا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تتيح للطلاب بداية قوية لعام دراسي مميز، حيث قررت وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات عديدة عبر الفيديوكونفرانس لاستعراض أبرز ملامح العام الدراسي الجديد، سوف تشمل أيضا إلى جانب موجهي عموم ومعلمي الحاسب الآلي، جميع موجهي عموم والموجهين الأوائل لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغات الأخرى، ومديري المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة.

على جانب آخر ، يفتتح الآن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أولى المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تمثل نقلة نوعية تجمع بين الهوية الوطنية والمعايير العالمية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يأتي كثمار للتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوكومورا هاتسوكو، ممثل جامعة هيروشيما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجهود التي شهدها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9). 

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق العلاقات التعليمية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الدولية الناجحة في مجال تطوير التعليم، وتعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح عبد اللطيف أن التعاون المصري الياباني يتضمن عدة مجالات على رأسها المدارس المصرية اليابانية وتطوير المناهج، وتنمية مهارات المعلمين، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد وزير التعليم بالتعاون مع جامعة هيروشيما في دعم تدريب وبناء القدرات، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ونقل أفضل الممارسات اليابانية، ويُمكّن الكوادر التربوية المصرية من الاطلاع على أحدث النظم التعليمية العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجانب الياباني، بإدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ضمن خطة استراتيجية تواكب التطورات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يستهدف إكساب الطلاب مهارات العصر الرقمي، وتنمية قدراتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وذكر أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع التوسع في التعليم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا وفتح آفاق أوسع لسوق العمل المستقبلية.

التربية والتعليم التعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني

