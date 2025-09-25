مدير يتحرش بطالبة وطالب يضرب معلمه|ماذا حدث بالمدارس في أول أسبوع دراسة؟

ينتهي اليوم، الخميس، أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 الذي انطلق السبت الماضي.

وقد شهد أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد عددا من الأحداث التي هزت وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” أبرزها:

مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في مصلية مدرسته

تعرضت طالبة تُدعى "ر. ا"، مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م. ف"، 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض هاتفا محمولا عليها مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، وعندما رفضت تصرفاته قامت بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضربه بـ " كتر".. طالب يصيب زميله داخل مدرسة ثانوي في المنوفية

أصيب طالب داخل مدرسة ثانوي بقرية هورين بمركز بركة السبع بطعن في اليد وجانب من الصدر إثر تعدي زميله عليه بكتر سلاح أبيض أثناء اليوم الدراسي.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتعدي طالب على زميله داخل مدرسة ثانوي بقرية هورين.

بالانتقال تبين إصابة الطالب “أ. أ”، 16 سنة، طالب ثانوي، بجرح في اليد اليسرى وجرح في الصدر.

كما تبين نشوب مشادة كلامية بين الشاب المصاب وآخر داخل أسوار المدرسة وسير اليوم الدراسي، تحولت إلى مشاجرة بينهما وقام أحد الطلاب بالتعدي علي زميله بسلاح أبيض “كتر".

تمكنت قوات الشرطة من ضبط الطالب المتهم بإصابة زميله، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فصل طالب لمدة عام لاعتدائه على مدرس بالقليوبية

تعدى أحد طلاب مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب، على أحد المعلمين أثناء تأدية عمله وتمزيق ملابسه، وما تبعه من اعتداء من أسرة الطالب على مديرة المدرسة.

ووجه محمد رجب بالغ، المعلم المعتدى عليه بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة في أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: “أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة”، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

وتقرر رسميا فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل، وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة، بتهم اقتحام المدرسة عنوة، والاعتداء اللفظي بالسب والقذف داخل مقر العمل، ومتابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه لضمان حقه القانوني.

"كانوا بيشتروا عيش".. محافظ بورسعيد يعنف مديرة مدرسة ويحيلها للنيابة بعد ضبط طالبات خارج المدرسة

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مدرسة القابوطي الإعدادية بنات في زيارة مفاجئة، وذلك بعد مشاهدته عددا من الطالبات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي لشراء خبز.

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة بإحالة مديرة المدرسة للنيابة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تسيب داخل المدارس.

تعليم الفيوم تقرر وقف معلم بالحصة عن العمل لتعديه بالضرب على طالب

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلغاء تكليف معلم بالعمل في إحدى المدارس بإدارة شرق الفيوم، مع تكليف معلم آخر للعمل بديلًا عنه، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية، وذلك بعد ثبوت تعديه بالضرب على طالب.

وفاة معلم عقب الانتهاء من طابور الصباح في مدرسة بقنا

توفي عبد العال محمد مدني، مدير مدرسة الشهيد محمد على أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب بمحافظة قنا، عقب الانتهاء من طابور الصباح.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.