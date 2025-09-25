وزير التعليم يفتتح أولى المدارس المصرية الألمانية بالسادس من أكتوبر

يفتتح الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يرافقه يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أولى المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر ، في خطوة تمثل نقلة نوعية تجمع بين الهوية الوطنية والمعايير العالمية

يأتي ذلك في إطار مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يأتي كثمار للتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، مؤكدة ما يلي :

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/ ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة ، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل

سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط .

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

لا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنه ٢٠٢٤ المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية .

اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوم كامل من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٣:٣٠ مساءا ، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس ، واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة ، ويلتزم بذلك ولي الأمر في حضور نجله /كريمته إلى المدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء ، تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر .