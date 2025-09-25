قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في الجمبري بالأسواق المحلية

ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الخميس  25 سبتمبر  حالة من الاستقرار النسبي في أسعار غالبية أصناف الأسماك الشعبية والبحرية، بينما ارتفعت أسعار الجمبري بشكل طفيف نتيجة لزيادة الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل.

ويأتي ذلك في ظل متابعة دورية للأسواق من جانب الجهات المعنية لضمان توافر المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد تجار الأسماك أن أسعار البلطي، وهو الأكثر استهلاكًا بين المواطنين، ما زالت تدور في نطاق مناسب يعكس وفرة المعروض من المزارع السمكية المحلية. في المقابل، سجلت بعض الأصناف البحرية الفاخرة مثل القاروص والدنيس والهامور مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا نتيجة الإقبال عليها في المطاعم والفنادق.

أسعار الأسماك اليوم التالى :

البلطي الكبير: من 79 إلى 83 جنيهًا للكيلو

البلطي المتوسط: من 72 إلى 78 جنيهًا للكيلو

المبروك: من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو

البوري: من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو

القاروص: من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الدنيس: من 275 إلى 375 جنيهًا للكيلو

الهامور: من 300 إلى 450 جنيهًا للكيلو

الماكريل: من 120 إلى 220 جنيهًا للكيلو

المرجان: من 85 إلى 110 جنيهات للكيلو

الثعابين: من 190 إلى 390 جنيهًا للكيلو

السبيط والكاليماري: من 300 إلى 600 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: من 100 إلى 400 جنيهًا للكيلو

السلمون (مستورد): من 400 إلى 500 جنيهًا للكيلو


أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: من 875 إلى 975 جنيهًا للكيلو

الجمبري الكبير: من 600 إلى 700 جنيهًا للكيلو

الجمبري المتوسط: من 625 إلى 725 جنيهًا للكيلو

الجمبري الصغير: من 200 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو


ويُرجع الخبراء استقرار أسعار الأسماك إلى زيادة الإنتاج المحلي من المزارع السمكية التي تغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك، بجانب وفرة المعروض في الأسواق الشعبية والجملة. كما أن السياسات الحكومية في دعم قطاع الثروة السمكية أسهمت في تثبيت الأسعار رغم ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف.

أما بالنسبة للجمبري، فيظل من الأصناف ذات الكلفة الإنتاجية العالية، حيث تتطلب تقنيات خاصة في التربية والتبريد، مما يرفع من سعره مقارنة بالأسماك الشعبية. ومع ذلك، يبقى الجمبري من السلع ذات الطلب المستمر نظرًا لارتباطه بالمطاعم والمناسبات العائلية.

ويؤكد متابعو السوق أن الفترة المقبلة قد تشهد تذبذبًا محدودًا في الأسعار بحسب حركة العرض والطلب، خصوصًا مع اقتراب موسم الإجازات وزيادة الإقبال على شراء الأسماك والمأكولات البحرية.

