مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض بريق الفضة في متحف شرم الشيخ

ايمن محمد

افتتح متحف شرم الشيخ المعرض المؤقت «بريق الفضة.. فن متجدد عبر العصور»، بحضور اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،  وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ، وكان في استقبالهم  المهندسة  ميرام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ .

يضم المعرض أكثر من 80 قطعة أثرية نادرة من الحُليّ والأواني الفضية التي تعكس القيمة الفنية والرمزية للفضة عبر العصور، من أبرزها عقد نادر من الدولة الحديثة (الأسرة 18)، و742 عملة متنوعة تشمل عملات رومانية ودراهم عباسية وعثمانية، إضافة إلى مقتنيات فاخرة من أسرة محمد علي مثل ولاعة الأميرة فوزية وعلب السجائر المزخرفة، وقطع أسماك فضية مفصلية ذات تصميم مميز.

وأشاد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالمعرض وما يحتويه من معروضات فريدة تبرز عراقة الحضارة المصرية وتنوعها، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الثقافية تسهم في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، وتبرز اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

ويمتد المعرض لمدة ستة أشهر في قاعة الحضارات بالمتحف، ليتيح للزوار فرصة استكشاف روائع الفن الفضي وأهميته الرمزية والفنية في الحضارات المختلفة

جنوب سيناء شرم الشيخ متحف المحافظ فضة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

جراحة فرط التعرق عند الأطفال

مبرة طنطا.. أكثر من 120 عملية لعلاج تعرق اليدين عند الأطفال

صورة أرشيفية

مدير يتحرش بطالبة وطالب يضرب معلمه|ماذا حدث بالمدارس في أول أسبوع دراسة؟

المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية «AFI»

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

