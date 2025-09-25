قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
جرعة واحدة تهدد حياتك.. احذر استخدام هذا الدواء بدون استشارة طبيب

يُعتبر الباراسيتامول من أشهر الأدوية المسكنة التي يلجأ إليها الكثيرون للتخفيف من الألم والحمى، ويظن الكثيرون أنه آمن تمامًا بسبب سهولة الحصول عليه واستخدامه دون وصفة طبية.

 لكن الحقيقة المقلقة التي حذر منها خبراء الطب مؤخراً، هي أن هذا الدواء، رغم كونه أرحم من غيره من المسكنات، يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا خاصة على الأطفال والنساء الحوامل، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

الباراسيتامول.. مسكن بجرعة قاتلة

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن الباراسيتامول يجب تناوله بجرعات محددة للغاية، لأن الإفراط في تناوله يسبب أضرارًا بالكبد قد تؤدي إلى تليف كبدي، ويؤثر على الجهاز الهضمي والقلب.

 تناول 4 أقراص يوميًا على مدار سنة قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، ولهذا يجب الحذر الشديد وعدم الاعتماد عليه بشكل مستمر.

خطر الباراسيتامول على النساء الحوامل والأطفال

أوضح الدكتور الخياط أن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل يرتبط بتأخر في النمو العصبي والبدني للأطفال، مما يرفع من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة.

 ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تصريحات متكررة عن خطر البنادول (الاسم التجاري للباراسيتامول) على المرأة الحامل، خاصة بعد جدل كبير حول علاقته المحتملة بمرض التوحد لدى الأطفال.

مسكنات الألم ليست حلًا دائمًا

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في مداخلة تلفزيونية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، من تناول المسكنات مثل الباراسيتامول بشكل عشوائي ودون استشارة طبية. 

وأكد أن هذه الأدوية قد تسبب نزيفًا في المعدة ومشكلات صحية أخرى إذا ما استُخدمت لفترات طويلة بدون رقابة طبية.

جدل علمي حول الباراسيتامول والتوحد

على الرغم من التحذيرات، يشير بعض الباحثين إلى أن الأدلة العلمية التي تربط بين تناول الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد لا تزال محدودة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها أو نفيها بشكل قاطع. 

إلا أن التوصية العامة تظل بعدم الإفراط في تناول الدواء دون استشارة طبية.

الباراسيتامول أمراض الكبد والجهاز الهضمي خطر الباراسيتامول على النساء خطر الباراسيتامول

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

