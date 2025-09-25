قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه قد انتهى اليوم الخميس أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد ،  بأجواء من الالتزام والانضباط 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : لقد شهدت مدارس القاهرة انتظاماً مميزاً في الحضور داخل الفصول في اول أسبوع دراسة ، وحرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المختلفة، مما يعكس وعي أولياء الأمور بأهمية الانتظام منذ اليوم الأول، ويؤكد أن انطلاقة العام جاءت قوية ومليئة بالحيوية والأمل في تحقيق المزيد من النجاحات."

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن ما شهده الأسبوع الأول يبشّر بعام دراسي متميز وناجح على كافة المستويات، مشددة على استمرار المتابعة والدعم لضمان تحقيق أفضل النتائج."

جدير بالذكر أن مدارس محافظة القاهرة قد استقبلت  الطلاب على مراحل متدرجة خلال الأسبوع الذي بدأ في ٢٠ سبتمبر الجارى  وشملت الخطة استقبال طلاب رياض الأطفال (KG1) والصف الأول الإبتدائي والإعدادي والثانوي في يوم الأحد ٢١ سبتمبر ، بينما استقبلت يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر طلاب رياض الأطفال ( KG2) والصف الثاني الإبتدائي والإعدادى والثانوي ، وفى يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر طلاب الصفوف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي، مع استكمال استقبال باقي الصفوف تدريجياً حتى يوم الخميس 25 سبتمبر، والذي شهد استقبال طلاب الصف السادس الابتدائي وجميع الفصول السابقة .

