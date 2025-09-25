انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه قد انتهى اليوم الخميس أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد ، بأجواء من الالتزام والانضباط

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : لقد شهدت مدارس القاهرة انتظاماً مميزاً في الحضور داخل الفصول في اول أسبوع دراسة ، وحرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المختلفة، مما يعكس وعي أولياء الأمور بأهمية الانتظام منذ اليوم الأول، ويؤكد أن انطلاقة العام جاءت قوية ومليئة بالحيوية والأمل في تحقيق المزيد من النجاحات."

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن ما شهده الأسبوع الأول يبشّر بعام دراسي متميز وناجح على كافة المستويات، مشددة على استمرار المتابعة والدعم لضمان تحقيق أفضل النتائج."

جدير بالذكر أن مدارس محافظة القاهرة قد استقبلت الطلاب على مراحل متدرجة خلال الأسبوع الذي بدأ في ٢٠ سبتمبر الجارى وشملت الخطة استقبال طلاب رياض الأطفال (KG1) والصف الأول الإبتدائي والإعدادي والثانوي في يوم الأحد ٢١ سبتمبر ، بينما استقبلت يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر طلاب رياض الأطفال ( KG2) والصف الثاني الإبتدائي والإعدادى والثانوي ، وفى يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر طلاب الصفوف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي، مع استكمال استقبال باقي الصفوف تدريجياً حتى يوم الخميس 25 سبتمبر، والذي شهد استقبال طلاب الصف السادس الابتدائي وجميع الفصول السابقة .