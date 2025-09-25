أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد

شارك أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، صباح اليوم الخميس، في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات، المنعقدة حاليًا في دولة رواندا، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود دفة اللعبة عالميًا خلال الدورة المقبلة.

ومثل الاتحاد المصري في الجمعية كلٌّ من الكابتن هاني سعيد والدكتور أحمد بدير، حيث جرى بحث أهم القضايا المطروحة على أجندة الاتحاد الدولي، إلى جانب متابعة عملية التصويت لاختيار القيادة الجديدة.

وتأتي هذه المشاركة تزامنًا مع وجود البعثة المصرية في رواندا للمشاركة في بطولة العالم للدراجات للرجال والشباب، ما يعكس الحضور المصري النشط على المستويين الإداري والرياضي، ويؤكد حرص الاتحاد المصري على تعزيز علاقاته الدولية ودعم لاعبيه في أكبر المحافل العالمية.



من جانبه أشاد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات بالمستوى المميز الذي ظهر عليه ثلاثي منتخب مصر خلال منافسات بطولة العالم المقامة حالياً بدولة رواندا.

وقال أيمن على حسن أن منافسات البطولة غاية في الصعوبة نظراً لمشاركة 165 دولة من مختلف دول العالم.

وظهر منتخب مصر بصورة مشرفة ولفت أنظار العديد من الدول التى شاركت في آخر الاستعدادات قبل إنطلاق الحدث العالمي.



وكشف أيمن علي حسن أن وجوده في كيجالي يهدف أيضًا إلى متابعة المعسكر الإفريقي المقام هناك من 1 حتى 29 سبتمبر الجاري، الذي يُعقد على هامش بطولة العالم، مشيدًا بأهمية هذه المشاركة لتعزيز حضور مصر القاري والدولي في رياضة الدراجات.

ويقود منتخب مصر في البطولة رامي محمد المدير الفنى للمنتخب ، ويمثل الفراعنة في الحدث العالمي كل من علياء بن بيلا، منة فتحي، وسيف محمد، ويرأس بعثة منتخب مصر هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخب الرجال.

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي، بطولة العالم التي تقام لأول مرة على أرض القارة الإفريقية في حدث تاريخي غير مسبوق بإفريقيا.