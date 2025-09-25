قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد

الاتحاد الدولي للدراجات
الاتحاد الدولي للدراجات
عبدالله هشام

شارك أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، صباح اليوم الخميس، في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات، المنعقدة حاليًا في دولة رواندا، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود دفة اللعبة عالميًا خلال الدورة المقبلة.

ومثل الاتحاد المصري في الجمعية كلٌّ من الكابتن هاني سعيد والدكتور أحمد بدير، حيث جرى بحث أهم القضايا المطروحة على أجندة الاتحاد الدولي، إلى جانب متابعة عملية التصويت لاختيار القيادة الجديدة.

وتأتي هذه المشاركة تزامنًا مع وجود البعثة المصرية  في رواندا للمشاركة في بطولة العالم للدراجات للرجال والشباب، ما يعكس الحضور المصري النشط على المستويين الإداري والرياضي، ويؤكد حرص الاتحاد المصري على تعزيز علاقاته الدولية ودعم لاعبيه في أكبر المحافل العالمية.


من جانبه أشاد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات بالمستوى المميز الذي ظهر عليه ثلاثي منتخب مصر خلال منافسات بطولة العالم المقامة حالياً بدولة رواندا.
وقال أيمن على حسن أن منافسات البطولة غاية في الصعوبة نظراً لمشاركة 165 دولة من مختلف دول العالم.
وظهر منتخب مصر بصورة مشرفة ولفت أنظار العديد من الدول التى شاركت في آخر الاستعدادات قبل إنطلاق الحدث العالمي.


وكشف أيمن علي حسن أن وجوده في كيجالي يهدف أيضًا إلى متابعة المعسكر الإفريقي المقام هناك من 1 حتى 29 سبتمبر الجاري، الذي يُعقد على هامش بطولة العالم، مشيدًا بأهمية هذه المشاركة لتعزيز حضور مصر القاري والدولي في رياضة الدراجات.

ويقود منتخب مصر في البطولة رامي محمد المدير الفنى للمنتخب ، ويمثل الفراعنة في الحدث العالمي كل من علياء بن بيلا، منة فتحي، وسيف محمد، ويرأس بعثة منتخب مصر  هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخب الرجال.

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي، بطولة العالم التي تقام لأول مرة على أرض القارة الإفريقية في حدث تاريخي غير مسبوق بإفريقيا.

الدراجات الاتحاد الدولي للدراجات منتخب مصر للدراجات اجتماع الجمعية العمومية للدرجات اتحاد الدراجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

ارشيفيه

لمدة أسبوع.. بدء تلقي طلبات الحجز لمقار إقامة الطلاب والطالبات المغتربين بالوادي الجديد

محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

حملات طرق الأبواب في كفر الشيخ

المرأة والسلام .. اختتام فعاليات طرق الأبواب بكفر الشيخ | صور

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد