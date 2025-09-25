عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن المطلب الأساسي هو انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء مسار شامل لإعادة الإعمار.

وجدد عباس، في كلمته، رفضه للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضٍ من الضفة الغربية، معتبرًا أن العدالة لن تتحقق طالما استمر الاحتلال. كما شدد على أن الفلسطينيين يتطلعون إلى إقامة دولة عصرية تلتزم بالقانون الدولي.

وأشار عباس إلى استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ومع السعودية وفرنسا وبقية الشركاء الدوليين من أجل إحياء مسار السلام.

وكشف أن الانتخابات الفلسطينية ستُجرى في غضون عام من وقف الحرب، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة. كما أوضح أن إدارة المرحلة الانتقالية في غزة ستتولاها لجنة إدارية مؤقتة برئاسة شخصية من السلطة الفلسطينية.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التصاعد الكبير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية.